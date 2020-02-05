بطول 840 كم وتكلفة 2 مليار جنيه.. رصف وتطوير الطرق في 12 محافظة .. وزير التنمية المحلية: أولويات لذات البعد الاقتصادي

وزيرة التخطيط: = إقامة طرق على مستويات عالية لخدمة المواطنين = الرئيس يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وتحسين جودة الخدمات عليها

وزير التنمية المحلية: = تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات = وضع خطة للطرق العاجلة ذات الأولوية فى المرحلة الأولى

وزير النقل: = الرئيس وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه لصيانة ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات









شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، بقيمة 2 مليار جنيه.





حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، كما وقع الاتفاقية اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.





وعقب التوقيع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إتفاقية اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات، وما يمس المواطنين من خدمات، إذ أن إقامة طرق على مستويات عالية تعد من أهم الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.





ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية والحكومة لملف تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، نظرًا لارتباطها بالتنمية الاقتصادية و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال إن الطرق تعد شريانًا مهمًا من شرايين التنمية حيث تم وضع خطة للطرق العاجلة ذات الأولوية فى المرحلة الأولى والتى يمكن أن يكون لها عائد اقتصادي متنام سريعًا ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادي بين المدن الرئيسية ، بالإضافة إلى تيسير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وحركة التجارة الداخلية.





وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة وضعت أولويات للطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادي، حيث تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة وتم استيفاء الشروط التى تم وضعها ومنها أن تكون ذات كثافة مرورية عالية، وتخدم أكبر عدد من المواطنين، وتربط بين القرى والمدن الرئيسية حيث نتعاون مع وزارة النقل لتنفيذها وخدمة المواطنين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ودعمًا للاقتصاد المصرى للدولة.





مشيرا إلى استمرار التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق المحلية داخل المحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض.





وأضاف أنه بناء على تكليف رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه خلال العام المالي 2018/2019 وفقا للخطة الاستثمارية تم تنفيذ حوالي 2000 مشروع بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وفي العام المالي الجاري سننفذ 2000 مشروع أيضا بأطوال 2158 كم بتكلفة 4.2 مليار جنيه.





وصرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب توقيع الاتفاقية، بأن هذا الإتفاق يأتي فى إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية.





مشيرا الى أن رئيس الجمهورية قد وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه علي دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع القواعد اللازمة لاستغلال المبلغ المُخصص كاعتماد إضافى لرفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات.





وأضاف أنه فى ضوء ذلك تم دفع لجان مشتركة تضم المناطق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التنمية المحلية ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات لإجراء المعاينة فى نطاق عدد 12 محافظة كمرحلة أولى وهي "القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا".





وتم تحديد 197 مشروعًا على مستوى 12 محافظة تم اختيارها وفقًا للمعايير التى تم الاتفاق عليها بإجمالى اطوال حوالي 840 كم وتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، مشيرا الى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري تتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى.





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة اخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد و الخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.





وأوضح الوزير أنه في مطلع شهر يوليو 2014، تم التخطيط للمشروع القومي للطرق؛ بهدف إنشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق الوادي الضيق.





وأضاف: "تتنوع هذه المجتمعات التنموية ما بين صناعية وزراعية، ومن أجل ذلك خططنا لإنشاء 7 آلاف كيلو متر طولي من الطرق، ومن المقرر أن ننهي حوالي 5800 كم، ويتبقى 1200 كم سيتم الانتهاء منها تباعا، وتبلغ تكلفة الـ 7000 كم 175 مليار جنيه مصري".