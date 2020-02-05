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أخبار البلد

السفير خالد جلال: إقبال كبير على جناح مصر بمعرض "فروت لوجستكا" في ألمانيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:37 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أكد سفير مصر في ألمانيا خالد جلال أن هناك إقبالا كبيرا على الجناح المصري في معرض "فروت لوجستكا"للمنتجات الزراعية في برلين..منوها بأن المشاركة المصرية تثبت مدى تطور الإنتاج الزراعي في مصر.

وقال السفير المصري، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المنتج الزراعي المصري عالي الجودة، ويعد تمثيل مصر في معرض "فروت لوجستكا" خلال الفترة من ٥ ـ ٧ فبراير مشرف للغاية.

وأضاف أن المعرض تشارك فيه حوالي ٨٠ شركة مصدرة للخضر والفاكهة، منوها بتمتع الصادرات الزراعية المصرية بسمعة طيبة ما يرفع من قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي ويسهم في ارتفاع معدلات الدخل القومي.
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