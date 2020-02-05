AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيسة لجنة سلامة الغذاء توضح علامات للتعرف على لحوم الحمير.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:45 م
شيرين علي زكي، رئيس
شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية ل
Advertisements
اسراء صبري
قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ان شراء اللحوم والدواجن من الاماكن غير المصرح لها من وزارة الصحة له اضرار عديدة، وأن اللحوم والدواجن تمر بأكثر من مرحلة قبل وأثناء وبعد ذبحها فى المجازر الخاصة بوزارة الصحة للتأكد من مدى جودتها وسلامتها.

وأشارت د.شيرين ، أثناء حوارها ببرنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "one"، الى ان اللحوم والدواجن أثناء تلك المراحل تظهر عليها أعراض توضح ما إذا كانت صالحة للاستعمال والاكل ام لا، لافتة الي ان شراء اللحوم والدواجن المبردة أفضل من المجمدة، لأن فترة بقاء الدواجن فى الثلج يعمل على تقليل فوائدها الغذائية.

وأوضحت أن اللحوم الطازجة يتم التعرف على صحتها وجودتها من خلال عدة عوامل، أهمها لونها ورائحتها وملمسها، أما اللحوم التى يعاد تجميدها أكثر من مرة خطر ولا تصلح للتناول. 

ولفتت د.شيرين علي زكي، إلى ان "لحوم الحمير" تعرف من خلال انسجتها البارزة ولونها المائل الى الزرقة ودهونها تميل إلى اللون النحاسي. 

وأكدت أن من اهم العلامات الصحية للسمك هي قشورها الخارجية غير المتساقطة، وفيما يخص الاسماك المعلبة يفضل ان يتم التخلص من الزيت الخاص بها إضافة الى غسلها بالماء والخل حتى تتخلص من كل الزيوت المهدرجة، موضحة ان التونة المعلبة تحتوى على نسب زئبق عالية تضر بالجهاز العصبي، لذا لا يجب الإكثار منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب غير متوقعة.. علامات خضراء تظهر بصدور الدجاج

بعد التحذير من مخاطرها.. كيف تتناول التونة بدون أضرار صحية؟

مشكلة وجبنا حلها.. أسباب وجود دماء بلحم الدجاج بعد تسويته

توقف عن شرائها فورا.. بعض مقرمشات تحتوي على مادة تصيبك بسرطان الكبد

لن تتناولها بعد اليوم.. حقائق صادمة عن صناعة القهوة سريعة الذوبان

بالسكينة.. طريقة لكشف لحم الحمير واللحم الفاسد والسليم

ترشيحاتنا

عاجل .. نقل الفنانة بشرى إلى المستشفى

نانسي عجرم تتجاهل أزمتها بهذا التصرف.. وأحلام تساندها

رسالة تاريخية من فلورنتينو بيريز لـ رونالدو في عيد ميلاده الـ35

الهلال السوداني يقرر الاستئناف على عقوبة الكاف بسبب مباراة الأهلي

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي أغلى فريق في دور ربع النهائي والزمالك وصيفاً.. تفاصيل

مبيصرفش علينا.. عشريني يقتل والده وهو نائم في العبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة بشرى.. 3 مشروبات منزلية تعالج حساسية الربو

لسرقة سيارة.. عصابة مسلحة تتسبب في إصابة طفلة عمرها عامين ونقلها للمستشفى

الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا والرابع إقليميا على قائمة أقوى الجيوش