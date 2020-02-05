رئيسة لجنة سلامة الغذاء توضح علامات للتعرف على لحوم الحمير.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ان شراء اللحوم والدواجن من الاماكن غير المصرح لها من وزارة الصحة له اضرار عديدة، وأن اللحوم والدواجن تمر بأكثر من مرحلة قبل وأثناء وبعد ذبحها فى المجازر الخاصة بوزارة الصحة للتأكد من مدى جودتها وسلامتها.





وأشارت د.شيرين ، أثناء حوارها ببرنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "one"، الى ان اللحوم والدواجن أثناء تلك المراحل تظهر عليها أعراض توضح ما إذا كانت صالحة للاستعمال والاكل ام لا، لافتة الي ان شراء اللحوم والدواجن المبردة أفضل من المجمدة، لأن فترة بقاء الدواجن فى الثلج يعمل على تقليل فوائدها الغذائية.





وأوضحت أن اللحوم الطازجة يتم التعرف على صحتها وجودتها من خلال عدة عوامل، أهمها لونها ورائحتها وملمسها، أما اللحوم التى يعاد تجميدها أكثر من مرة خطر ولا تصلح للتناول.





ولفتت د.شيرين علي زكي، إلى ان "لحوم الحمير" تعرف من خلال انسجتها البارزة ولونها المائل الى الزرقة ودهونها تميل إلى اللون النحاسي.





وأكدت أن من اهم العلامات الصحية للسمك هي قشورها الخارجية غير المتساقطة، وفيما يخص الاسماك المعلبة يفضل ان يتم التخلص من الزيت الخاص بها إضافة الى غسلها بالماء والخل حتى تتخلص من كل الزيوت المهدرجة، موضحة ان التونة المعلبة تحتوى على نسب زئبق عالية تضر بالجهاز العصبي، لذا لا يجب الإكثار منها.