جريمة قتل بـ لوح خشب.. زوج ينهي حياة "نسيبه" في الدقهلية.. تفاصيل

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وخلال المشاجرة، ضرب الزوج، نسيبه، بـ"لوح خشب" على رأسه؛ مما أدى لإصابته بنزيف في المخ، ولفظ انفاسه الأخيرة.





و انتقل ضباط المركز الى مكان الواقعه، وبسؤال الشهود ، أكدوا قيام القاتل بارتكاب الواقعة.





وتحرر محضر بالواقعه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.