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حوادث

جريمة قتل بـ لوح خشب.. زوج ينهي حياة "نسيبه" في الدقهلية.. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:58 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى شاب بإحدى قرى الدقهلية، مصرعه، على يد زوج شقيقته؛ بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من ادارة النجدة،  يفيد بمصرع محمد أحمد رياض، ٣٠ عاما، مقيم "بهوت" التابعه لمركز نبروه، علي يد زوج شقيقته؛ اثر مشاجرة بينهما لوجود خلافات عائليه، وتعدي القاتل (زوج شقيقته) عليه بالسب؛ مما دفع القتيل للرد، فبدأت المشاجرة.

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وخلال المشاجرة، ضرب الزوج، نسيبه، بـ"لوح خشب" على رأسه؛ مما أدى لإصابته بنزيف في المخ، ولفظ انفاسه الأخيرة.

وانتقل ضباط المركز الى مكان الواقعه،  وبسؤال الشهود، أكدوا قيام القاتل بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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