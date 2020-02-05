سفيرا المغرب وتونس يفاجئان بوتين خلال تسليم أرواق اعتمادهما.. فيديو

سلم كل من السفير المغربي والتونسي في روسيا أوراق اعتمادهما للرئيس فلاديمير بوتين.





وفاجأ السفيران بوتين خلال تسليمهما الاوراق، حيث فضل كل منهم ارتداء الزي التقليدي لبلديهما. بحسب "روسيا اليوم".





ووظهر السفير المغربي بزي الجلابة التقليدية البيضاء، في حين اختار السفير التونسي برنوسا بني اللون.





وتسلم بوتين اليوم الأربعاء كذلك أوراق اعتماد سفراء أستراليا، والمغرب، والصين، والسويد، وألمانيا، وإيرلندا، وصربيا، وسنغافورة، وكمبوديا، واليونان، والعراق، والجزائر، ومنغوليا، وتونس، وإيران، وبنغلاديش، ونيوزيلندا، وكندا، وفرنسا، وبنما، وكازاخستان.



