رقم قياسي جديد .. الأهلى يتفوق على أرسنال و مانشستر سيتي عالميًا فى هذا الأمر

واصل فريق الأهلي تحقيق الأرقام القياسية بعد التألق اللافت خلال الفترة الماضية وتصدر الدوري المصري برصيد 36 نقطة متفوقًا على أقرب ملاحقيه -المقاولون العرب- بـ4 نقاط.





ويملك الأهلي شعبية جارفه في إفريقيا والوطن العربي، جعلت إسمه لامعًا عالميًا بسبب التسويق الجيد على مواقع التواصل الإجتماعي سواء "فيسبوك" أو "تويتر".



