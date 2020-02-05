رقم قياسي جديد .. الأهلى يتفوق على أرسنال و مانشستر سيتي عالميًا فى هذا الأمر

و احتل النادي الأهلي المركز السادس عالميًا في الاحصائية الصادرة التى نشرها حساب "DeporFinanzas" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والخاص بأكثر 10 حسابات الأندية الأكثر شعبية في العالم عبر موقع الفيسبوك" والتى شهدت أكثر تفاعلات خلال شهر يناير 2020.
وجاء النادي الأهلي في المركز السادس بنسبة 18.8 مليون شخص تفاعل على حساب الأهلى على فيسبوك خلال شهر يناير من عام 2020.
وفيما يلي نعرض الفرق الـ10 التي أختارهم حساب "DeporFinanzas" التي تملك التفاعل الأقوي عالميًا .
1. ليفربول 37.5 مليون تفاعل
2.مانشيستر يونياتد 14.6 مليون تفاعل
3. ريال مدريد 14.3 مليون تفاعل
4. يوفينتوس 14.1 مليون تفاعل
5. برشلونة 9.47 مليون تفاعل
6. الأهلي 8.18 مليون تفاعل
7. أرسنال 7.66 مليون تفاعل
8. الرجاء البيضاوي 7.16مليون تفاعل
9.فلامينجو البرازيلي 6.55 مليون تفاعل
10. مانشيستر سيتي 5.81 مليون تفاعل