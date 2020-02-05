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فن

في 15 يوما.. إيرادات فيلم دماغ شيطان لم تتجاوز 80 ألف جنيه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:41 م
فيلم دماغ شيطان
فيلم دماغ شيطان
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نبيل العدوى
برغم طرح فيلم دماغ شيطان في دور العرض المصرية قبل 15 يوما، إلا أنه لم تتجاوز إيراداته الـ 80 ألف جنيه.

ألف جنيهًا فق
فيلم "دماغ شيطان" من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني.


ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف منهم مي فخري، وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج كل من أيمن وأحمد عبد الباسط.

وتدور أحداث الفيلم حول تعرض أسرة لحادث كبير نري كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.
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