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أخبار العالم

إيران تجلي طلابها من ووهان الصينية بسبب كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:36 م
اجلاء الطلاب الايرانيين
اجلاء الطلاب الايرانيين
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محمد علي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إجلاء عشرات الطلبة الإيرانيين من مدينة "ووهان" الصينية، ووضعهم في الحجر الصحي في العاصمة طهران، لحين التأكد من سلامة وضعهم الصحي، خلال 14 يومًا، وذلك وفقا لشبكة "آر تي".


وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن عملية الإجلاء تمت عبر خطوط شركة "ماهان" الإيرانية، وضمت 56 إيرانيا و59 عراقيا و24 سوريا ولبنانيا واحدا.


من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "نشكر الباري- تعالى- بأن الطلبة الجامعيين الإيرانيين الأعزاء هم الآن في طريق العودة إلى البلاد في صحة وسلام، وذلك في ظل الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة الخارجية وسفارتنا في بكين".


ويأتي إجلاء الطلبة الجامعيين الإيرانيين من مدينة "ووهان" الصينية إلى البلاد، إثر تفشي فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة ما يقارب 500 شخص، وإصابة آلاف آخرين في الصين ودول أخرى.

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