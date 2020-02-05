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تعليم

ورشة عمل فى جراحات أورام القولون والمستقيم بمركز جامعة المنصورة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:09 م
افتتاح ورشة عمل الجديد
افتتاح ورشة عمل الجديد فى جراحات أورام القولون المستقيم بمرك
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همت الحسينى
انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة عمل " الجديد فى جراحات أورام القولون المستقيم" التى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  وريادة الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب يومى الاربعاء والخميس الموافقين ٥ و ٦ فبراير ٢٠٢٠ بقاعة المؤتمرات بمركز الاورام جامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام جامعة المنصورة والمدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية  ، الدكتور شريف قطب رئيس وحدة جراحة الأورام بالمركز ، الدكتور وليد النحاس نائب مدير المركز ، الدكتور سامح رشدى أستاذ جراحة الأورام والمشرف على ورشة العمل ، الدكتور أسامة الدميشتى مدرس جراحة الأورام ومنسق ورشة العمل بالإضافة إلى عدد من أساتذة جراحة الأورام بمركز الأورام جامعة المنصورة وبقسم الطب النووى بمستشفى جامعة المنصورة، عدد من أساتذة الجراحة بمستشفى الباطنة التخصصى جامعة المنصورة ، عدد من أساتذة الجراحة بوحدة القولون والمستقيم بمستشفى جامعة المنصورة ، عدد من أساتذة الجراحة بكلية الطب بجامعة الزقاريق وبجامعة كفر الشيخ.

وأثنى  الدكتور محمد حجازى على الجهد المبذول من كافة العاملين بالمركز من أجل ارتقاء بمكانته ورفع مستوى الخدمة المقدمة من خلاله.

وأضاف أن ورش العمل تعد من أهم الفعاليات التى يجب أن تنظمها المؤسسات الطبية باستمرار بهدف تبادل المعلومات بين أساتذة كافة التخصصات الطبية للوصول لأحدث الطرق فى تشخيص وعلاج الأورام.

وأعرب الدكتور شريف قطب رئيس وحدة جراحة الأورام بمركز الأورام جامعة المنصورة عن سعادته بمشاركة أساتذة عدد من التخصصات المختلفة فى الورشة وبتشريف بعض أساتذة الجراحة بمستشفى جامعتى الزقازيق وكفر الشيخ لها من أجل تحديد ما يجب عمله عن تشخيص وعلاج أورام القولون المستقيم.

وأشار الدكتور أسامة الدمشتى إلى أن أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال الورشة تتمثل فى : الكشف المبكر عن أورام القولون المستقيم ، التطور فى تحديد مراحل هذه الأورام ، العلاج الإشعاعى والكيماوى قبل إجراء الجراحة لهذه الأورام ، خطوات جراحات استئصال هذه الاورام ، آليات التعامل مع الحالات الطارئة فى أورام القولون المستقيم.

ونوه بتدريب الأطباء خلال الورشة داخل غرف عمليات مركز الأورام جامعة المنصورة على استئصال أورام القولون المستقيم وكيفية اتخاذ القرار عند علاج مرضى هذه الأورام.
ورشة عمل فى جراحات أورام القولون والمستقيم بمركز جامعة المنصورة
ورشة عمل فى جراحات أورام القولون والمستقيم بمركز جامعة المنصورة
ورشة عمل فى جراحات أورام القولون والمستقيم بمركز جامعة المنصورة
ورشة عمل فى جراحات أورام القولون والمستقيم بمركز جامعة المنصورة
ورشة عمل فى جراحات أورام القولون والمستقيم بمركز جامعة المنصورة
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