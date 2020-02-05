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سيارات

ارتفاع أسعار السيارة MG 5 فى مصر .. تعرف على السعر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ارتفعت أسعار سيارات MG 5 في مصر خلال الساعات الأخيرة , وجاء الارتفاع في سعر الفئة الأعلى فقط من السيارة بما يعادل 3000 جنيه تقريبًا ، وثبتت الشركة أسعار الفئة الأولى والثانية من السيارة السيدان .

وطرحت السيارة لأول مرة في مصر خلال نهاية العام الماضي , حيث تعتبر من السيارات التي تجمع محليًا في السوق المصري في ظل مشروع MG للتجميع في مصر من خلال المنصور للسيارات وتعتمد على محرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة تصل الي 120 حصان مع ناقل أوتوماتيك CVTوعزم يصل الي 150 نيوتن متر.

 

لتكون أسعار السيارة كالتالي :

 

- أول فئة بسعر 209.990 ألف جنيه بدون تغيير

 

- ثاني فئة بسعر 229.990 ألف جنيه بدون تغيير

 

- ثالث فئة وزاد سعرها من 239.990 ألف الي 242.990 ألف جنيه بزيادة بمعدل 2990 جنيه.

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