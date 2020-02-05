ارتفاع أسعار السيارة MG 5 فى مصر .. تعرف على السعر

ارتفعت أسعار سيارات MG 5 في مصر خلال الساعات الأخيرة , وجاء الارتفاع في سعر الفئة الأعلى فقط من السيارة بما يعادل 3000 جنيه تقريبًا ، وثبتت الشركة أسعار الفئة الأولى والثانية من السيارة السيدان .
وطرحت السيارة لأول مرة في مصر خلال نهاية
العام الماضي , حيث تعتبر من السيارات التي تجمع محليًا في السوق المصري في ظل
مشروع MG للتجميع في مصر من خلال
المنصور للسيارات وتعتمد على محرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة تصل الي 120 حصان مع
ناقل أوتوماتيك CVTوعزم يصل الي 150 نيوتن متر.
لتكون أسعار السيارة كالتالي :
- أول فئة بسعر 209.990 ألف جنيه بدون تغيير
- ثاني فئة بسعر 229.990 ألف جنيه بدون
تغيير
- ثالث فئة وزاد سعرها من 239.990 ألف الي 242.990 ألف جنيه بزيادة بمعدل 2990 جنيه.