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مرأة

بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدر مسلسل الاخ الكبير تريند موقع جوجل فى مصر بعد مشهد دفن الفنان محمد رجب لشقيقته والتى تجسد دورها الفنانة هبة مجدى، وقد تأثر المشاهدون بأداء الفنانين فى المسلسل.
وبعيدًا عن تألق الفنانة هبة مجدى الفنى فهى تعد واحدة من النجمات اللاتي نجحن فى الجمع بين الاحتشام والاناقة.

و تعتمد الفنانة هبة مجدى على مواكبة العصر فى اختيارها للملابس والاكسسوارات وتسريحات الشعر والاكسسوارات التى تزيد من أناقتها و شياكتها وتخطف دائمًا بها الأنظار من قبل متابعيها ومعجبيها.

لذلك ننشر لكن مجموعة من الصور للفنانة هبة مجدي لتبرز أناقتها بعد خبر موتها فى المسلسل واحتلالها السوشيال ميديا.

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الاكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة
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بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة

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