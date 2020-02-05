بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة

تصدر مسلسل الاخ الكبير تريند موقع جوجل فى مصر بعد مشهد دفن الفنان محمد رجب لشقيقته والتى تجسد دورها الفنانة هبة مجدى، وقد تأثر المشاهدون بأداء الفنانين فى المسلسل.

وبعيدًا عن تألق الفنانة هبة مجدى الفنى فهى تعد واحدة من النجمات اللاتي نجحن فى الجمع بين الاحتشام والاناقة.





و تعتمد الفنانة هبة مجدى على مواكبة العصر فى اختيارها للملابس والاكسسوارات وتسريحات الشعر والاكسسوارات التى تزيد من أناقتها و شياكتها وتخطف دائمًا بها الأنظار من قبل متابعيها ومعجبيها.





لذلك ننشر لكن مجموعة من الصور للفنانة هبة مجدي لتبرز أناقتها بعد خبر موتها فى المسلسل واحتلالها السوشيال ميديا.



