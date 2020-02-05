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برلمان

غدا.. محلية البرلمان تناقش الحساب الختامي للوزارة في 3 اجتماعات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، غدا الخميس، 3 اجتماعات لها لمناقشة موازنة الدولة بمختلف القطاعات المحلية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة عن العام المالي 2018/2019.

كما تناقش خلال اجتماعها الثالث الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام المالي 2018/2019.
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