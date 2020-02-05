بعد أزمة ميسي.. اجتماع طارئ في برشلونة بين بارتوميو وأبيدال

يعيش نادي برشلونة حالة من الفوضى خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ بداية العام الجديد 2020، حيث بدأت بإقالة مدربه إرنستو فالفيردي وصعوبة البحث عن مدرب بديل حتى استقرت الإدارة على المدرب كيكي سيتين بعد ما رفض تشافي هيرنانديز تولى المسؤولية في منتصف الموسم.





تلى ذلك، الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين المهمين، مثل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والفرنسي عثمان ديمبلي ، واللذان سيودعان الموسم حتى نهايته، ثم فشل الإدارة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو والسكرتير التنفيذي إريك أبيدال ، في عقد الصفقة الضرورية للنادي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي ، بضم مهاجم سوبر ، كما اتخذت قرارات خاطئة بالسماح برحيل بعض اللاعبين ، وأبرزهم كارلوس بيريز.





وما زاد الطين بلة، هو اتهام الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير التنفيذي لبرشلونة، لبعض اللاعبين بالتخاذل والتكاسل في عملهم مما تسبب في إقالة إرنستو فالفيردي وذلك خلال حواره مع صحيفة «سبورت» الكتالونية، ولم يتوقف الأمر عنذ هذا الحد، بل قام النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، قائد الفريق، بالرد على أبيدال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".





وكتب ميسي " أنا بصراحة لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء، لكن الكل يجب أن يتحمل مسئوليته وعواقب قراراته، نحن -اللاعبين- نعترف بأخطائنا والجميع يجب أن يفعل، ونحن أيضًا أول من يعترف عندما لم نكن على ما يرام، على الإدارة الرياضية تحمل مسؤولياتها وحينما تتحدث عن لاعبين عليها أن تحدد من هم بعينهم، أعتقد أنه عليك أن تذكر أسماء اللاعبين الذين تقاعسوا في التدريبات أو المباريات".





وفي ظل هذه الأجواء المتوترة والساخنة، كشفت إذاعة راديو "راك 1" الكتالونية أن هناك اجتماعا عاجلا سيعقد داخل مكاتب كامب نو، اليوم الأربعاء، بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإريك أبيدال، بمجرد عودة الفرنسي إلى مدينة برشلونة حيث يتواجد خارج إسبانيا الآن.





وأوضحت أن هذه القمة الطارئة سيتم خلالها مناقشة تصريحات أبيدال الأخيرة التي أدلى بها لصحيفة "سبورت" الكتالونية متهما بعض اللاعبين بعدم العمل الجيد مع إرنستو فالفيردي



