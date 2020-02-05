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توك شو

وضعها الاقتصادي سيء.. خبير: معدل البطالة في تركيا يصل إلى 13.6% خلال فبراير.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:43 م
انتهاكات تركيا
انتهاكات تركيا
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إبراهيم القادري
قال محمد نجم المحلل الاقتصادي ، إن الوضع الاقتصادى لتركيا سيء، وذلك بسبب عدم تغيير السياسة الاقتصادية المتبعة فيها وذلك على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية.

وأضاف محمد نجم  خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن السياسة الخارجية التركية  أخذت منعطفا خطيرا؛ بسبب التصعيد في شمال سوريا وفي ليبيا، وهذا له تأثير كبير على الاقتصاد التركي.

وأوضح محمد نجم ، أن التصرفات غير الحكيمة التي تخص السياسة الخارجية التركية والدبلوماسية التركية تجاه الخارج؛ سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد التركي الفترة القادمة .

وتابع محمد نجم ، أن معدل البطالة في تركيا يصل إلى 13.6% في فبراير الجارى.

وأكمل محمد نجم ، أن ما تقوم به تركيا في الأراضي العربية من انتهاكات يؤثر بالسلب علي اقتصادها .
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