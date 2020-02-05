وضعها الاقتصادي سيء.. خبير: معدل البطالة في تركيا يصل إلى 13.6% خلال فبراير.. فيديو

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي ، إن الوضع الاقتصادى لتركيا سيء، وذلك بسبب عدم تغيير السياسة الاقتصادية المتبعة فيها وذلك على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية.
وأضاف محمد نجم خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن السياسة الخارجية التركية أخذت منعطفا خطيرا؛ بسبب التصعيد في شمال سوريا وفي ليبيا، وهذا له تأثير كبير على الاقتصاد التركي.
وأوضح محمد نجم ، أن التصرفات غير الحكيمة التي تخص السياسة الخارجية التركية والدبلوماسية التركية تجاه الخارج؛ سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد التركي الفترة القادمة .
وتابع محمد نجم ، أن معدل البطالة في تركيا يصل إلى 13.6% في فبراير الجارى.
وأكمل محمد نجم ، أن ما تقوم به تركيا في الأراضي العربية من انتهاكات يؤثر بالسلب علي اقتصادها .