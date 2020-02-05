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أخبار العالم

عزلتهم في مكان خاص.. بغداد تستقبل طلابها العائدين من الصين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت وزارة الصحة العراقية، وصول الجالية من أبنائها في الصين، الى مطار بغداد، مشيرة الى عدم وجود أي إصابات بينهم بفيروس كورونا، حسب الفحوصات الأولية، وفق ما ذكر موقع السومرية.

و كشفت الوزارة عن نقلهم لمؤسسة صحية بغية عزلهم 14 يوما للتأكد من سلامتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، إن "الجالية العراقية في الصين وصلت الى مطار بغداد الدولي"، مشيرا الى أنه "لا توجد اي إصابة في أفراد الجالية بفيروس كورونا حسب الفحوصات الأولية والحالية".

وأوضح  أن "أفراد الجالية تم عزلهم في مؤسسة صحية خاصة بهم تحوي كافة الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة وحضر الإجراء عدد من السادة النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية".
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