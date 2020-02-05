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توك شو

خالد محمود: نادية لطفي كانت مختلفة عن بنات جيلها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:59 م
نادية لطفي
نادية لطفي
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البهي عمرو

قال الكاتب الصحفي خالد محمود، إن الراحلة نادية لطفى قدمت أدوارا كثيرة، وأن الراحلة كانت تقدم الأعمال التى تقتنع بها.


وأضاف خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي،  أن الراحلة كانت صادقة فى التعبير أثناء التمثيل.


وأشار محمود إلى أن، الراحلة كان لها أفلام عالمية، وأن مشاركتها فى فيلم المومياء كان له صدى قوى على العالم.


ولفت الصحفي خالد محمود إلى أن نادية لطفى كان لها شخصية وحالة مختلفة، وأنها كانت تختلف عن بنات جيلها.


وأوضح أن الراحلة حققت نجاحات كثيرة، وكل فيلم عملت به كان مميزا ولم تحدث أى هفوة فى أدائها.

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