محارب غامض يرتدي درعا يقف عند مدخل قريته الصينية لمنع أي دخيل.. فيديو

كشفت لقطات مثيرة لرجل صيني وهو يمتطي حصان مرتديًا درعا يرجع للعصور الوسطى لحراسة مدخل قريته وسط اندلاع فيروس كورونا بالصين





أفادت التقارير أن المحارب الغامض مجهولة الهوية أخذ على عاتقه حراسة قريته بعد أن أغلقت الحكومة الصينية عدة مدن من أجل كبح الفيروس المميت الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقًا لما ذكرته صحيفة " ديلي ميل".





يظهر الفيديو الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرجل القروي المخلص وهو يرتدي درع تشبه العصور الوسطى ويقف في منتصف طريق قريته، لحمايتها من أي دخيل.





ويبين الفيديو وايضًا الرجل الغامض وهو يمنع سيارة من دخول قريته أثناء إغلاقها، مشهرًا سلاح صيني حاد اما السيارة لإيقافها ومنعها من عبور مدخل القرية التي يسكنها.



