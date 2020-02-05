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مرأة

بعد إصابة بشرى.. 3 مشروبات منزلية تعالج حساسية الربو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:44 م
بشرى
بشرى
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رشا عوني
تعرضت الفنانة بشرى لأزمة بسبب حساسية الربو الحادة والتي تسببت في نقلها المستشفى بعد أن شعرت بضيق التنفس وتفاقمت حالتها الصحية فانتقلت للمستشفى . 

حساسية الربو مشكلة يعاني منها الكثير لكن تفاقهما قد يصبح أمرًا خطيرًا فتسبب ضيق أنابيب الشعب الهوائية وصعوبة التنفس، لكن يمكنك السيطرة على حساسية الربو بشكل سريع في المنزل من خلال بعض المشروبات البسيطة بحسب نصائح موقع thehealthy : 

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1- الزنجبيل والعسل : اخلطي ملعقة من الزنجبيل مع ملعقة عسل أبيض خام في كوب ماء دافئ وقلبيه جيدًا وتناوليه بمجرد الشعر بحساسية الربو. 

2- زيت الكافور 
ضعي وعاء به ماء على نار هادئة وضيفي له 5 ملاعق من أوراق الكافور أو الزيت حتى يغلي قليلًا
قومي باستنشاق البخار الصاعد من الخليط لمدة 10 دقائق

3- عسل وماء
في كوب ماء دافئ ضعي 2 ملعقة عسل أبيض مع عصير نصف ليمونة وقلبيه وتناوليه بشكل يومي ليهدئ من حساسية الربو . 


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