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برلمان

استعدادا للمحليات.. ائتلاف شباب دعم مصر يطلق مبادرة قادة المستقبل

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:01 ص
انتخابات
انتخابات
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أحمد أيمن
أعلن الائتلاف الشبابي لدعم مصر إطلاقه مبادرة قادة المستقبل، بهدف تأهيل الشباب لخوض الانتخابات المحلية وتاهيلهم لسوق العمل والتوعية بأهمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح مصطفى التمساح مؤسس ورئيس الائتلاف في بيان له، ان هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة الشباب المجتمعية بما يفيد الانتاج والامن الاجتماعي والاقتصاد الوطني، مؤكدا ان المبادره تهدف لتفعيل دور الشباب السياسى والاجتماعى والاقتصادى خاصة في محافظات الصعيد ودعم مؤسسات الدوله في كل المجالات.

يذكر ان هذه المبادره تنطلق من محافظه سوهاج بتدريب خاص بالمحليات وبناء القدرات والمهارات لدى الشباب تستهدف 100 شاب وفتاة خلال شهرى فبراير ومارس 2020.
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