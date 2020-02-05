بعد إصابة بشرى بـ الربو.. 6 أعراض غير متوقعة للمرض

كشفت مصادر مقربة من الفنانة بشرى لـ«صدى البلد»، تفاصيل الحالة الصحية لها بعد دخولها المستشفى، ان بشرى أصيبت بحساسية الربو حادة لم تعالج منها بشكل صحيح، ويشرف عليها الأن فريق طبي كامل.









وتعرضت الفنانة بشرى لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة ضيق تنفس حادة وكذلك والدتها، وتتواجد بشرى حاليا في منزلها بأمر الأطباء، ولا تستطيع الحديث حاليا لحين إتمام شفائها.









وكشف موقع health line عن أعراص حساسية الربو:





- السعال

- ضيق في الصدر

- إحتقان بالأنف

- صداع الراس

- ألم الجيوب الأنفية

- العطس





وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى:





- طفح جلدي

- احمرار الجلد

- وجع بطن

- الإسهال أو القيء



