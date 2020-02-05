قرار جديد من الجنايات في محاكمة 213 متهما بقضية كتائب حلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة ٢١٣ متهما في قضية "كتائب حلوان"، لجلسة ٨ فبراير.

عقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

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