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حوادث

قرار جديد من الجنايات في محاكمة 213 متهما بقضية كتائب حلوان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:09 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى إرهاب بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة ٢١٣ متهما في قضية "كتائب حلوان"، لجلسة ٨ فبراير.

عقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

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وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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