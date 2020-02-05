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فن

محمد صقر: فيلم رأس السنة ليس له علاقة بالاسم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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ندى فكري- ماجدة المهدي- عدسة: أشرف العمدة
احتفل صناع فيلم "رأس السنة أمس بالعرض الخاص للفيلم في أحد دور السينما بالزمالك، حيث حرص علي حضور العرض من طاقم العمل محمد حفظي، بسمه ، جيهان خليل هاجر الشرنوبي و تامر فرج ، و عدد من نجوم الفن و المخرج محمد صقر.

وقال المخرج محمد صقر، إن أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة، موضحا أن من خلال الاحداث يستمر الصخب والعلاقات تصبح أكثر تشابكا وتعقيدا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم، ومن حولهم إلى الأبد.

وأضاف محمد صقر، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن التعامل مع حفظي ممتع للغاية، فهذا أول عمل يخرجه ويكون من سيناريو محمد حفظي وهو من الاشياء العظيمة التي كتبها.  

وأوضح أن الفيلم ليس له علاقه بحفل رأس السنه وتم إطلاق الأسم لاسباب تسويقية بحتة، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بإنتاج فيلم التهويده مع طارق العريان ويستعدلإخراج فيلم العالمين ونأمل ان يتم تصويره في بداية راس السنة الجديدة.
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