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فن

هاجر الشرنوبي: نفسي أكون طفلة شارع أو مدمنة مخدرات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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ندى فكري- ماجدة المهدي- عدسة: أشرف العمدة
احتفل صناع فيلم "رأس السنة" بالعرض الخاص له، امس بإحدى السينمات بالزمالك، و حرص علي حضور العرض محمد حفظي ، بسمه ، جيهان خليل، هاجر الشرنوبي و تامر فرج ، و عدد من نجوم الفن و المخرج محمد صقر.

وقالت الفنانة "هاجر الشرنوبي" انها تقوم بشخصية "نهى" وهي حبيبة إياد نصار، والفيلم يتحدث عن الصراع الطبقي، وتدور أحداثه في يوم رأس السنة.    

واوضحت انها سعيدة بردود الأفعال على دور "شامة" في مسلسل "بنت القبائل" الذي يعرض حاليا، وسعيدة بالعمل مع حنان مطاوع، ولكنه كان صعب في التصوير؛ لانه كان في دهشور.  

وأشارت هاجر إلى انها تتمنى ان يعرض عليها دور "طفلة شارع" او "مدمنه مخدرات"، لافتة إلى أنها تحب الادوار المعقدة.
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