رجل شهم ينقذ سيدة من الدهس.. شاهد ماذا حدث

أقدم رجل شجاع على إنقاذ سيدة من الموت ، بعد أن سحبها من أمام سيارة كادت تدهسها ، وهي تعبر الطريق في حين كانت منشغلة في النظر إلى هاتفها.

ويوضح الفيديو المصور المرأة وهي واضعة سماعات عبر أذنيها وتنظر إلى هاتفها وهي تعبر الطريق بمنطقة وولنت هيلز ، بمدينة سينسيناتي الإنجليزية ، وذلك قبل أن ينقذها أحد المارة من الدهس اسفل سيارة، وفقًا لصحيفة " ديل ميل".

وفي حين كانت تعبر الشارع وهي منشغلة بهاتفها المحمول، لاحظ رجل يسير على الرصيف، انها تعبر الطريق في حين تقدم سيارة مسرعة نحوها، ليقدم الشاب على سحبها بعيدًا عن السيارة بعد أن ركض نحوها في سرعة بديهة أنقذت السيدة من الموت.