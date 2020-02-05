أحمد حافظ يفوز بأفضل مونتاج من جمعية الفيلم عن الفيل الأزرق 2

فاز المونتير أحمد حافظ بجائزة أفضل مونتاج ضمن فعاليات الدورة الـ 46 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، وهذا عن فيلم الفيل الأزرق 2 للمخرج مروان حامد، ويُقام حفل توزيع الجوائز في سينما رينسانس عماد الدين يوم السبت 8 فبراير الساعة 6 مساءً بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.





أحمد حافظ مونتير مصري صاحب مسيرة فنية حافلة بالأعمال والجوائز وتضم قائمة أعماله أكثر من 30 فيلما روائيا طويلا ومسلسل، ومن أبرزها الفيل الأزرق، الضيف، تراب الماس، شيخ جاكسون، المصلحة، 45 يوما، الرهينة واشتباك الذي افتتح مسابقة نظرة ما بالدورة الـ69 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ومن المسلسلات لا تطفئ الشمس، طريقي، جراند أوتيل وطايع، وفاز بعدة جوائز أهمها 3 جوائز عن فيلم اشتباك من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، جمعية الفيلم والمهرجان القومي للسينما المصرية. أفضل مونتاج من مهرجان البوسفور السينمائي الدولي عن فيلم مسافر: حلب - إسطنبول. و4 جوائز عن فيلم الأصليين.





الفيل الأزرق 2 يُعد أنجح أفلام حافظ في شباك الإيرادات السينمائي، وواحد من أنجح الأفلام المصرية على الإطلاق، حيث تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ السينما المصرية. الفيلم للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار.





ويعرض لـحافظ حاليًا على منصة شاهد.نت الأصلية مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وبطولة منة شلبي وآسر ياسين. كما يتعاون حافظ حاليًا مع المخرج عمرو سلامة في مسلسل ما وراء الطبيعة المأخوذ عن سلسلة القصص الناجحة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وهو أول الإنتاجات الأصلية لشبكة نتفلكس في مصر، كما يعمل أيضًا على مونتاج فيلم العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز.