مستقبل وطن الشرقية يدعم المنظومة الصحية بمستلزمات طبية وأثاث

أهدى حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الشرقية، المنظومة الصحية في العاشر من رمضان، مستلزمات طبية، وأثاث مكتبي وأجهزة كهربائية لإتمام إفتتاح الوحدة الصحية بالحي السادس عشر، دعمًا من أمانة الشرقية، تحت رعاية المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة.





وقال الدكتور أحمد الخطيب، إنه بعد التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية، قام وفدًا من أمانة الحزب بالعاشر من رمضان بقيادة مدحت شهاب أمين الحزب لمدينة العاشر من رمضان بالتوجه إلى مبنى الوحدة الصحية بالحي الـ16 لنقل كافة المحتويات من" اثاث وأجهزة، ومستلزمات طبية مهداه من حزب مستقبل وطن لدعم المنظومة الصحية بالمدينة.





وأوضح "الخطيب"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهد منذ توليه الفترة الرئاسية الثانية بأن "بناء الإنسان" سيكون على رأس أولوياته، موجهًا الدعوة للمؤسسات الوطنية للمجتمع المدني، ومنها الأحزاب السياسية، وكان مستقبل وطن مُلبيًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليسير علي خطى الدولة وداعمًا لأي توجه يحمل في طيته بناء الإنسان وحفظ كرامته، وكانت الأولوية للجانب الصحي.





وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، أن صحة المواطن قضية محورية من أساسيات الأمن القومى للبلاد تطلب توفير بيئة صحية أمنة ومنظمة متطورة، لافتا إلى أن تحقيق هذا المحور يتضمن تضافر كافة الجهود، مؤكدًا بأن هذا ما يسعي اليه دائمًا حزب مستقبل وطن، فكان تقديم الجانب المجتمعي ضمن أهدافه، مستخدمًا تقدمه ونجاحه السياسي في خدمة المواطنين، لا سيما البسطاء من محدودي الدخل.





و قال مدحت شهاب، إن الحزب حريص على دعم كافة المؤسسات الطبية والتعليمية، الموجودة داخل مدينة العاشر من رمضان من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتوفير خدمات طبية متميزة لأبناء المدينة وزائريها، مشيرًا بأن دعم الحزب، هو أمر واجب على كل مؤسسات المجتمع المدني وكافة الأفراد بالمجتمع المصري، ومنها الأحزاب الداعمة ومساندة للدولة المصرية، للارتقاء بمنظومة الصحة وتقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل ورفع المعاناة عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.