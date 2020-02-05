زين ربيع شحاتة يكتب: لقد نفذت "شخصية مصر"

كتاب " شخصية مصر" للمفكر الكبير الدكتور جمال حمدان شخصية العام لمهرجان القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحادية و الخمسين، و الذى شهد إقبالا كثيفا جعل من الدورة الحالية لمهرجان الكتاب الدورة الأكبر فى تاريخ المعرض، وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على الوعى الثقافى والحضارى الذى يمتلكه هذا الشعب ويدل على إبداع الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التى يشهد رواد المعرض بل المجتمع الثقافى والإعلامى المصرى ببصمتها الراسخة فى عقول المثقفين، وعكس اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية هذا العام على مدى عمق تفكير القيادات التى تتصدر المشهد الثقافى أسوة بمؤسسات مصر الأخرى ولعل المناظرة الفكرية التى شهدتها قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف بين شيخ الأزهر و رئيس جامعة القاهرة والتى عكست رقى الخلاف والاختلاف المتجذر فى حضارة مصر العظيمة التى وصفها الدكتور جمال حمدان فى كتابه شخصية مصر، والذى جاء فى توقيت قياسي يناسب الظروف الداخلية و الخارجية فمن أطلع على كتاب "شخصية مصر" و أجزائه الأربعة سيجد أنه من البداية إلى النهاية يحقق حقيقة واحدة أن هذا الشعب يمتلك عبقرية موقع جغرافى وعبقرية موضع ثقافي وحضاري وأنه دائمًا مستهدف، كما جاء على لسان الدكتور جمال حمدان فى شخصية مصر "أن لمصر دائمًا و أبدًا عدوا يتربص بها ويحلم ويعمل على سحقها" وقال أيضًا إن النيل ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد وهو يستخدم سياسيًا للضغط على الدولة المصرية، وبتصفح كتاب شخصية مصر سنجد رسائل طمأنة لا حصر لها تؤكد جميعها أن مصر أم الدنيا تمتلك من المقومات التى تجعلها "قد الدنيا" ، فنفاذ كتاب "شخصية مصر" بمعرض الكتاب ما هو إلا عملية نقل من الأرفف إلى القلوب فالانتماء الوطنى للشعب المصرى ومنسوب الوعى القومى فى تزايد مستمر عكس ما خطط له فى يناير 2011 م، ولعل ذلك كان السبب الأبرز فى تكاتف الشعب خلف قيادته السياسية التى تقود معركة تحرر وطنى كاملة الأركان وواضحة المعالم .

ويعد معرض الكتاب مؤشر بالغ الدلالة عن تمسك الشعب المصرى بالثقافة التى قال عنها عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، إن الشعب الذى يفرط فى ثقافته طوعًا أو كرهًا يفرط فى حريته و استقلاله، فالحقيقة التى علينا أن نجليها تجلية تزيل عنها كل شك و تعصمها من كل لبس و تبرئها من كل ريب، أن الملايين الذين خرجوا لمعرض الكتاب فى مشهد يشبه مشهد الثورات التى تدعوا إلى تغيير الواقع الاجتماعى متمسكون بحضارتهم وثقافتهم كوسيلة للتغيير، و يعتزون بتراثهم الوطنى اعتزازًا يدفعهم للتضحية بكل غالى ونفيس من أجله.

وبالعودة إلى "شخصية مصر" نجد أن طبيعة مصر ومناخها الساكن والثابت تقريبًا خلال فصول السنة هو السبب الرئيسي فى حب الشعب المصرى للاستقرار، فمناخ مصر لا يعرف التقلبات والزوابع بل الصفاء و النقاء، و شعب مصر يحب الاستقرار نظرًا لطبيعته الزراعية فالمزارع عكس البدو الرحال فى الصحراء، فالأول لا يعرف غير الاستقرار والطمأنينة عكس الثانى دائم الترحال والتوجس والخوف، فمصر بعبقرية جغرافيتها صنعت حضارة مستقرة وشعبا حضاريا عاشقا وحاميا للاستقرار لذلك ستحيا مصر.