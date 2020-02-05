هدير الذبيدي تكتب: خيالات واقع





أحقًا هذا الواقع مؤلم لهذا الحد الذي يجعلنا نفر منه إلى زمن مضى وانتهى؟!

أيعقل أن تكون كل تلك المفارقات بيد الزمن؟!

لا ليس الأمر هكذا،

بالتأكيد ليس للزمن شأن بذاك الخواء بداخلنا،

وإنما نحن، نعم نحن من نصنع خيالات الواقع،





تبدأ القصة بسرد نفسها عندما يتعرض الانسان للحظاته القاسية_ والتي هي فرض عليه في هذه الحياة_ فيتسلل إليه الشعور باليأس، ثم يتداخل ذاك الشعور مع احساسه بالعجز أمام نفسه، ومن ثم يبدأ في السقوط،

ينظر المرء إلى نفسه وهي تنتهي كالشمعة المحترقة وهو مكبل اليدين غير قادر حتى على مواساتها،

ومن هنا تبدأ اللعنة السرمدية للواقع بداخله،





هو فقط يسب الزمن، ويلقي بكل أعبائه وهمومه على عاتق الواقع_ المرير من وجهة نظره_ ولكنه غير مدرك بما يفعله، ولا يدري أن الزمن بريء من كل هذه الاتهامات، وأنك أيها الانسان مكلف بالسعي وليس الاستسلام.

نعم هو فرض عليك أن تتحمل ذلاتك وعثراتك وأن تكون منها مسارًا جديدًا تسلكه نحو الأفضل،

ليس من العقل أبدًا أن تتوقف عند كل نقطة مؤلمة وتبدأ بإنشاد قصيدتك في رثاء الواقع وعتاب الزمن،





كل هذه الهواجس بداخلك لن تغير من الواقع شيئًا،

هي فقط تجعلك تتخلى عن أحلامك واحدًا تلو الآخر،

تلقي بأهدافك خلف ظهرك ولا تبالي حتى تصبح فارغًا تمامًا،

ثم تعيد الكرة نفسها وتعود بنفسك مرة أخرى لإهانة الواقع،





دعني أخبرك يا صديقي أن الأمر ليس بهذه السذاجة،

فلو أن الانسان توقف عند كل لحظة ألم تمر به ونظر إليها بعين الانكسار واليأس سيظل قابعًا في زوبعته الداخلية ولن ينجو منها مطلقًا،

أتعلم شيئًا؟؟ أنت بإمكانك تجاوز كل شيء،

وحتى أصعب الأمور التي لا يمكنك تخيلها أنت قادر على تخطيها،

فقط اهمس لنفسك أن الحياة بأكملها ستمر،

فليكن سعيك في هذه الدنيا أن تترك بصمتك الخاصة في المجتمع من حولك،

فقط كن صادقًا في حلمك، مميزًا في سعيك، راضيًا بنتائجك،

اسمع لصوت عقلك وكن مفعمًا بالسلام الداخلي،

عندها فقط ستدرك عظم قدرك،

سيتجلى لك الأمر وستعلم جيدًا أن الواقع أبسط بكثير من تصورك،





اصغِ إليّ جيدًا!!

لن أجزم لك أن الحياة وردية،

أو أن أحلامك ستأتيك على بساطها السحري،

الأمر ليس سهلًا، ولكنه ليس مستحيلًا،

عليك التفريق بحزم بين الأمرين،





حتمًا ستعصف بك لحظات من الزمن تشعر فيها بمر الحياة،

سينتابك الشعور بالهرب من كل شيء حولك،

ستجد من يسعى فقط لخرابك الدخلي وهدم أحلامك،

وإذا استسلمت لذلك، سأكرر لك أن هذا ليس خطأ الزمن، وإنما هو خطأك أنت في السماح لهم بتحطيمك،

هم فقط سينظرون لعثراتك من بعيد،

ووحدك من سيشعر بالندم لعدم المواجهة وخيبة الأمل في عدم إكمال الطريق،





وماذا تفعل حينما تسقط؟!

فقط انهض مرة ثانية،

انفض عنك غبار السقوط بكل ثقة،

تلقى الأمر بصدر رحب وابدأ في ترتيب أولوياتك من جديد،

اسلك طريقك بكل هدوء وركيزة، وثق بمشيئة الله وتوكل عليه فعدالته الإلهية لن تضيعك أبدًا،

لا داعي للقلق، كن هادئًا واثقًا محددًا لهدفك،

لا تتعجل في أمرك حد الخسارة ولا تتباطأ حد الكسل،





وأخيرًا لا تدع اليأس ينهل منك،

وثق تمام الثقة أن سحابة غيثك ستغمرك بأمنياتك المنتظرة في الوقت المناسب لك،

فقط ردد لعقلك أنك الأقوى.



