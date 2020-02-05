سبل الوقاية من كورونا.. ندوة بحزب مستقبل وطن في السويس



بدأت الندوة بترحيب الدكتور علاء يونس أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة بالحضور، مؤكدًا أهمية التعريف بهذا المرض الحديث، وأسبابه وأعراضه من أجل التوعية السليمة للمواطنين البعيدة عن المغالطات والشائعات، مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للوقاية من هذا الفيروس والعناية والرعاية التى يتلقاها المصريون العائدون من الصين.





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وأوضح الدكتور عبد المنعم الشبرواي وكيل كلية الطب بجامعة السويس، أن أبرز أعراض فيروس كورونا ارتفاع درجة حرارة الجسم وسعال وحمى واحتقان في الأنف وفشل في التنفس، منوها بأنه عند الشعور بهذه الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدا أن فيروس كورونا لم يسجل أى حالة إصابة فى مصر حتى الآن. وأوضح الدكتور عبد المنعم الشبرواي وكيل كلية الطب بجامعة السويس، أن أبرز أعراض فيروس كورونا ارتفاع درجة حرارة الجسم وسعال وحمى واحتقان في الأنف وفشل في التنفس، منوها بأنه عند الشعور بهذه الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدا أن فيروس كورونا لم يسجل أى حالة إصابة فى مصر حتى الآن.



وعن تاريخ المرض أكد "الشبرواي" أن كورونا ظهر في الصين عام ٢٠٠٣ تحت مسمى سارس ثم عام ٢٠١٢ تحت مسمى "ميرس" ثم ظهر نهاية عام ٢٠١٩ تحت مسمى كورونا المستحدث وينتقل من خلال الاختلاط المباشر مع المصابين والرذاذ المتطاير أثناء العطس والسعال ومخالطة الحيوانات.



وعن سبل الوقاية أكد على أهمية النظافة الشخصية للأفراد والتدريب على الطرق الصحيحة لغسل الأيدى، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتهوية الصحية فى الأماكن المغلقة وتوخي الحذر عند مخالطة الحيوانات.



واختتمت الندوة، بحوار مفتوح مع أعضاء الحزب الذين طرحوا العديد من الأسئلة المتنوعة حول المرض وسبل الوقاية.

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، بالتعاون مع أمانة المرأة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "فيروس كورونا أعراض وسبل الوقاية "، للتعريف بفيروس كورونا الجديد وأسبابه مساء اليوم الاربعاء ، بأحد الفنادق بكورنيش السويس .