أحمد موسي: مصر تعمل أكثر مما تتكلم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تقوم بعمل أشياء كثيرة فى منتهى الهدوء، معلقًا " الدولة المصرية تعمل أكثر من الكلام" .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر بعد ضرب بعض الرجال المصريين فى 2015، قامت قوات مصرية بتدمير أوكار الإرهابيين فى ليبيا عام 2015.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مجلس الدفاع الوطنى فى 2015 اجتمع وتم تجهيز 100 طائرة لضرب قواعد داعش وتم الحصول على القصاص.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه فى 2017 تم ايضًا القصاص لشهداء مصر.





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر لا تنسي أولادها فى الداخل و فى الأخر وهناك مواقف كثيرة تؤكد ذلك.