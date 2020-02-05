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أخبار البلد

وليد زهران: النيابة العامة تتدخل لحماية الفئات التي تحتاج الرعاية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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امل مجدي
قال المحامى وليد زهران على قرار  النيابة العامة بأن يكون لها الحق أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة إنه قرار صائب جدًا وجاء تلبية لاحتياجات كثير من الناس تتعطل مصالحهم بسبب بسبب طول فترة الإجراءات.


وثمّن "زهران" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" دور النيابة العامة مؤخرًا فى حل كثير من المشاكل والتواجد المباشر مع الناس .

وأضاف وليد زهران نحن نرى النيابة مؤخرًا تهتم بالطفل والعمل على حمايته، ونراها الآن تتدخل لحماية الفئات المحتاجين للرعاية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
ش
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