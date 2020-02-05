من اليمن لـ الصين المصريين في قلب الرئيس.. خبراء: تدخل الدولة لإعادة مواطنيها يؤكد عودة مصر القوية





في خلال 24 ساعة، استطاعت الحكومة المصرية بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية معقل فيروس كوورنا، وتوقيع الحجر الصحي عليهم تفاديا لتفشي فيروس كورونا في البلاد، تلاها استقبال 32 صيادا مصرين كانوا مختطفين في اليمن منذ شهر ديسمبر الماضي، في خطوة نالت إشادة وحفاوة بالغة.





وقال محللون تحدثوا إلى صدى البلد إن عودة الصيادين المصريين من اليمن، وإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، ليس بجديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أظهر اهتمام كبير بالرعايا المصريين في الخارج.





وقبل أسابيع ضرب فيروس كورونا ولايات الصين، وتسلل ليصل إلى عدة دول العالم، ففرضت الصين حظرا على مدينة ووهان الصينية معقل الفيروس، بما في ذلك المصريين الذين ظلوا عالقين هناك، فأرسلت مصر طائرة خاصةلإجلاء 306 باحثا مصريا إلى مصر واستقبالهم في مدينة مرسى مطروح لتوقيع الحجر الصحي عليهم.





وقال الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية إن اهتمام الدولة المصرية بالرعايا المصريين في الخارج بدأ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا قد ظهر منه خلال الرد المصري على الدواعش الذين قتلوا المصريين في ليبيا قبل 5 سنوات.





أضاف فهمي أن اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الصين واليمن يؤكد دعم الدولة المصرية بالمصريين في الخارج، مشيرا إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية بحرص الدولة على المصريين في الخارج لم يكن موجود في العصور السابقة.





وقال فهمي إن اهتمام مصر يعد رسالة طمأنة للمصريين في الخارج بأن هناك دولة قوية تدعمهم، مؤكدا أن هناك خطط لدى الدولة المصرية استقباقية في الاهتمام بالمصريين بالخارج قبل وقوع أي أزمة، وذلك من خلال بحث مشاكل المصريين في الخارج.





وأثنى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي على عملية إجلاء المصريين من الخارج وقال في خلال ترأسه الاجتماع الحكومي الأسبوعي إن عملية عودة المصريين من الخارج جاءت باحترافية شديدة، كما ثمن جهود الدولة في استقبال المصريين المختطفين من اليمن مشيدا بدور وزراة الهجرة في ذلكز





وفي هذا الإطار، قال علاء سليم الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج إن إرسال طائرة خصيصا لإجلاء المصريين في الخارج، يرفع معنوياتنا كمصريين في الخارج، بسبب اهتمام رئيس الجمهورية بأبنائه في الخارج.





أضاف سليم أن مصر تشهد تغيرات كبيرة في علاقة الدولة بالمصريين في الخارج، موجها الشكر لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية التي وقفت مع المصريين في الخارج وتأمينهم من كل الأخطار التي تواجههم.





وعن عملية الإجلاء تحدث وزير الطيران المدني محمد عنبة بأن استقبال المصريين بالخارج بسبب الخوف عليهم من فيروس كوورنا جاء بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال عنبة في تصريحات تليفزيونية، إن وزارة الطيران المدني في خدمة مصر والمصريين في كل مكان.