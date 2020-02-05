عاجل.. موعد سفر الزمالك لقطر للعب السوبر الأفريقي

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه تقرر سفر الفريق الأبيض، يوم 11 من شهر فبراير الجارى.
يأتي هذا من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 من الشهر الحالي، في بطولة السوبر الإفريقى التى ستقام فى ملعب الغرافة القطرى.
وأوضح أحمد مرتضى منصور فى تصريحات على هامش تواجده فى مراسم سحب قرعة دورى أبطال إفريقيا المقامة بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، إن إدارة الزمالك تدرس سفر الفريق إلى قطر بطائرة خاصة من القاهرة.
وتابع:" كافة الأمور يتم الترتيب لها داخل القلعة البيضاء حاليا".