تجديد حبس متهمة بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس رضوي محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، في اتهامها بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.



