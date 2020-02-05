تجديد حبس متهمة بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس رضوي محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، في اتهامها بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
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وأسندت النيابة للمتهمه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.