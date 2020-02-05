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حوادث

حبس عم فتاة لقيامه بقتلها لحملها سفاحا بملوي جنوب المنيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:32 م
محاكمة
محاكمة
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ايمن رياض
أمر محمد ياسين وكيل نيابة بندر ملوى جنوب  المنيا حبس فلاح يدعي  ( ف.ك 45 سنة) 4 أيام لاتهامة بقتل نجلة شقيقة ب20 طعنة بأماكن متفرقة من جسدها مع سبق الإصرار والترصد وحيازنة سلاح أبيض.

حيث تبين أنه قام بقتلها أمام أعين المارة وسط الشارع حيث ذبحها من رقبتها ومزق جسدها بآلة حادة بعدما اكتشف أنها حملت سفاحا بشهرها الثامن وصرحت النيابة بدفن جثة القتيلة 

ترجع أحداث القضية الي تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من المنيا اخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية  تلقيه اشارة من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول "ياسمين-ا-ع" 19 عاما ومقيمة بمدينة ملوي جثة هامدة و بها 20 طعنة في أنحاء متفرقة من جسمها بآلة حادة.علي يد عمها بعدما اكتشف حملها سفاحا. 

تولت نيابة بندر ملوي التحقيق في الواقعة بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا والتي أمرت بحبس المتهم.
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