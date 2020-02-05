تجديد حبس محاسب 15 يوما لاتهامه بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المحاسب محمد صلاح في اتهامهم بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.