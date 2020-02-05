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حوادث

تلقى تمويلا بغرض إرهابي.. تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:31 م
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عبدالناصر اسماعيل  نائب رئيس حزب التحالف الشعبي في اتهامهه بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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