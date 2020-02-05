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توك شو

انا مضيعتكوش قبل كده عشان أضيعكوا.. أحمد موسى يعرض فيديو مؤثرا للرئيس السيسي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو عن اهتمام الدولة المصرية، وحيث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حمايته لأولاد مصر، وقد قال الرئيس السيسي فى أحد لقاءاته " احنا مسؤولين عن أمن أولاد مصر"

وجاء فى التقرير كلمة السيسي قال فيها " انا مضيعتكوش قبل كده عشان اضيعكو"، وبعد ذلك تم عرض أغنية ياللى شايل هم بلدك فوق كتافك.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية قامت أمس بإعادة 32 صيادًا تم احتجازهم فى اليمن، وأكد أحمد موسي بتكليف الأجهزة الأمنية لاعادة المواطنين المصريين المحتجزين وبالفعل تم إعادتهم بعد شهرين من التحركات

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصريين الـ 32 عادوا بسلام والمصريين كانوا فى حالة فرح شديد.

 وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر بلد كبيرة وقوية، والدولة المصرية قوية وتقف بجانب أولادها فى جميع المواقف.

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر قدمت 4 مشاهد قوية أولها فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مصريين كانوا محتجزين فى ليبيا، و موقف أمس باعادة 32 مصري، وفى عام 2015 وفى 2017 وضرب أوكار للإرهابيين، و ما تم مع المصريين الموجودين فى الصين،

وأمر الرئيس بعودتهم لأرض الوطن بعد ظهور فيروس كورونا.


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