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حوادث

تجديد حبس اثنين 15 يوما لاتهامه بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:31 م
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس  محمد عبدالغني ووليد احمد بدوي في اتهامهم بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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