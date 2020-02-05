حمادة أنور: مباراة السوبر مفتاح تأهل الزمالك على حساب الترجي

علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على وقوع فريقه في ملاقاة نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.













وأضاف:" الفرق العربية الآن مختلفة عن قبل، نحن نلعب على بطولة، ولا ننظر على الفريق الذي يواجهنا، جميع الفرق أقوياء ، وجميعهم أقوياء على ملاعبهم، لذا الأهم هو إعداد الفريق بشكل جيد ، مباراة السوبر ستكون هامة جدًا لأننا إذا توجنا بها ستكون عامل مساعد للصعود في دوري أبطال إفريقيا."





أسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا،والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن ملاقاة نادي الزمالك، لنظيره الترجي الرياضي التونسي.



وتقام مباراة ذهاب دور ربع النهائي على ستاد السلام أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة في تونس على أحد يومي 6 أو 7 مارس.







وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية: "سنلاقي الترجي في السوبر ، لذا فأن الفريقين سيكونا عرفا بعضهما البعض، لذا فأننا سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مصر ، حتى نستطيع التأهل في تونس."