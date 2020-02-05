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توك شو

نوع من سحر العقول.. المخرج تامر الخشاب يكشف طرق الإخوان للفبركة.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:08 م
المخرج تامر الخشاب
المخرج تامر الخشاب
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محمود محسن
أكد المخرج تامر الخشاب أنه قام بعمل فيديو مخادع في عام 2014 قائلا : "قمت بعمل فيديو عن أن هناك طائرات هيليكوبتر تطلق نارا على المعتصمين، وقامت مواقع الإخوان بنشره، ولكنني كشفت بعد ذلك عن حقيقة هذا الفيديو، وأنه ليس له صلة بالحقيقة". 

وأضاف الخشاب، خلال وجوده ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن جماعة الإخوان تعمل على خلق زعيم وهمي، وقمت بتجميع مشاهد تمثيلية، لكيفية قيامهم بذلك. 

وتابع، أن الغرض من تلك المشاهد؛ معرفة الناس بأن جماعة الإخوان دائما ما تلعب على العاطفة المعتمدة دائما على التركيز على مشاكل المواطنين.

وأشار، إلى أن جماعة الإخوان تتكاتف؛ على أمل تحريك الشعب، سواء عن طريق صورة زعيم في شارع، أو زعيم فى الوطن العربي، على أنه سيكون منقذ هذا الشعب.  

وقال المخرج تامر الخشاب، إنه شاهد العديد من الفيديوهات غير الحقيقية، والتى يظهر من خلالها مواطنون يرتدون أزياء شتوية، وتم التغييم عليها، موضحا أن ذلك نوع من سحر العقول، ومن السهل القيام به فى ظل تطور التقنيات.
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