نبيل دعبس يؤكد ضرورة تطبيق اللامركزية في قانون الإدارة المحلية

قال نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت مع بدء الدورة البرلمانية لمجلس النواب بمشروع قانون خاص بالمحليات وتحديدا ما يخص اللامركزية في القانون وشرحنا كل المطلوب في المشروع.





وطالب دعبس خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده ائتلاف دعم مصر، مساء اليوم بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب، بضرورة إعداد ملحق لمشروع القانون الحالي الموجود في البرلمان، ليتناول بشكل تفصيلي اللامركزية نظرا لأنها أمر مهم تتعلق بإيرادات المحافظات وأوجه إنفاقها، وذلك حتى نتمكن من وضع استقلال كامل لكل محافظة في هذا الشأن لتستطيع كل محافظة أن تصلح كل شئ سواء في ما يتعلق بالمدارس أو الطرق وغيره.





كما طالب بضرورة عمل ملاحق للقانون الحالي الموجود بمجلس النواب، تتناول كل ما يحتاج إلى تفسير داخل مشروع القانون ونقاط الخلاف.