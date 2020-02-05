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تعليم

رحلة بحثية بقرية تونس ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات في الفيوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:46 م
رحلة بحثية بقرية
رحلة بحثية بقرية تونس ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات بالفي
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نبيل أبو السعود
نظمت فرق جوالة الجامعات المشاركة في أسبوع فتيات الجامعات الخامس، اليوم الأربعاء، رحلة بحثية إلى قرية تونس تهدف إلى دراسة احتياجات البيئة والعمل على حلها .

وذلك في إطار الفعاليات الختامية لأسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير 2020 وحتى 6 فبراير 2020.

كما شملت الرحلة مسابقة التخييم وفيها تقوم كل جامعة بعمل مخيم مطابق لمواصفات وشروط المخيم، ثم يتم تقييمها ضمن مسابقات الجوالة، بالإضافة لمسابقة الكرنفال حيث تقوم كل جامعة بتجسيد المظاهر الاجتماعية لحقبة تاريخية معينة.

وأشادت طالبات جامعات مصر بالمظهر الجمالي لقرية تونس  السياحية بمحافظة الفيوم  ، واكدوا انهم سيزورون محافظة الفيوم  ، كل شهر للسياحة مع أسرهم .
رحلة بحثية بقرية تونس ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات في الفيوم
رحلة بحثية بقرية تونس ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات في الفيوم
رحلة بحثية بقرية تونس ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات في الفيوم
رحلة بحثية بقرية تونس ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات في الفيوم
رحلة بحثية بقرية تونس ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات في الفيوم
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