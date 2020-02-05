النجم الساحلي لـ صدى البلد : جميع فرق الدور ربع النهائي في دوري الأبطال الأفريقي قوية

الوداد البيضاوي المغربي.





وقال عاشور في تصريحات لـ صدى البلد: "إن جميع الفرق في هذا المستوى قوية ومتقاربة في المستوى، سواء الوداد أو الرجاء أو الزمالك، حيث سنواجه الوداد في هذا الدور وهي مباراة صعبة بكل تأكيد، ويجب علينا العودة من المغرب بنتيجة إيجابية حتى تسهل مهمتنا في تونس، ونتمنى أن نستعيد اللاعبين المصابين قبل ملاقاة الوداد".





وحول ما تردد عن رحيل الإسباني جاريدو عن القيادة الفنية للفريق، قال عاشور: "في الوقت الحاضر، جاريدو على رأس الجهاز الفني لنادي النجم الساحلي، ولا يمكننا قول أكثر من ذلك، هو يبذل كل جهده مع الفريق، ونأمل في الصعود للأدوار القادمة والتتويج بالبطولة".





يذكر أن بعض الشائعات قد ربطت الإسباني خوان كارلوس جاريدو بالرحيل عن تدريب النجم الساحلي، مع وجود بعض الأحاديث التي ربطت حسن شحاتة بتدريب الفريق.

تحدث قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، عن قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي جري سحبها اليوم الأربعاء في مصر وأسفرت عن مواجهة فريقه لـ