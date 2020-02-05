تعليم الوادي الجديد: تصعيد 5 مشروعات طلابية للمشاركة بمعرض ISEF 2020

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، صلاح مرغنى، فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة "ISEF 2020"، والمنظم بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بإشراف علاء خليفة وإدارة الموهوبين وناهد يونس وبمشاركة ادارات الخارجة والداخلة وبلاط التعليمية.





يأتى ذلك برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





وتفقد مرغنى المعرض ونماذج المشروعات المقدمة من الطلاب المشاركين، التى تعبر عن الروح الابتكارية والإبداعية للطلاب ما بين مشروعات علمية وهندسية وسلوكية، مشيدا بجميع المشروعات المقدمة بالمعرض التى تحمل العديد والعديد من الإبداعات والابتكارات الطلابية .



