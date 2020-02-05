جامعة حلوان تصعد للدور النهائي بكرة السلة في اسبوع الفتيات..صور

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المباراة النهائية في كرة السلة والتي أقيمت بين جامعتي الإسكندرية وحلوان بملاعب مركز الأنشطة الطلابية .





جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم و مستشاري رئيس الجامعة.





وانتهت المباراة بفوز جامعة حلوان على جامعة الاسكندرية في المباراة النهائية، وبذلك تختتم منافسات أسبوع فتيات الجامعات في كرة السلة بحصول جامعة حلوان على المركز الأول وجامعة الإسكندرية المركز الثاني وجامعة القاهرة المركز الثالث كما حصدت جامعة المنصورة المركز الرابع في الترتيب.





ياتي ذلك في إطار الفعاليات الختامية من اسبوع فتيات الجامعات الخامس الذي نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير 2020 وحتى 6 فبراير 2020.



