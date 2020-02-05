البنتاجون يحذر من إعلان النصر المبكر على داعش في العراق وسوريا

فقال جلين فاين ، المفتش العام في البنتاجون: "يشير تحليل وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أنه من دون وجود قوات أمريكية في العراق ، فمن المرجح أن يعود تنظيم داعش إلى العراق".





أضاف إنه بينما لاحظنا أن عدد هجمات داعش انخفض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 ، فقد "استمر داعش في نشر دعاية على تويتر وفيسبوك وتيليجرام ، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الدعاية تدور حول موضوعين رئيسيين: استمرار داعش في مواجهة الشدائد والانتقام من خلال تمرد عالمي ".

حذر آخر تقرير للكونجرس نشره المفتش العام في البنتاجون من إعلان نصر قبل أوانه على فلول داعش في العراق وسوريا، وفق لما ذكرت صحيفة واشنطن إكسامينر.قال السناتور تامي داكويرث في بيان صدر بعد خطاب حالة الاتحاد الليلة الماضية"بدلًا من تعزيز أمننا القومي ، شجعت قرارات ترامب المتهورة في الأشهر الأخيرة خصومنا في سوريا وأسفرت عن تشخيص أكثر من 60 من الجنود الأمريكيين بإصابات دماغية مؤلمة بينما لم يفعل شيئًا لتقييد قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية".