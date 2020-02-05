AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البنتاجون يحذر من إعلان النصر المبكر على داعش في العراق وسوريا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
حذر آخر تقرير للكونجرس نشره  المفتش العام في البنتاجون من إعلان نصر قبل أوانه على فلول داعش في العراق وسوريا، وفق لما ذكرت صحيفة واشنطن إكسامينر.

فقال جلين فاين ، المفتش العام في البنتاجون: "يشير تحليل وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أنه من دون وجود قوات أمريكية في العراق ، فمن المرجح أن يعود تنظيم داعش  إلى العراق".

أضاف إنه بينما لاحظنا أن عدد هجمات داعش انخفض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 ، فقد "استمر داعش في نشر دعاية على تويتر وفيسبوك وتيليجرام ، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الدعاية تدور حول موضوعين رئيسيين: استمرار داعش في مواجهة الشدائد والانتقام من خلال تمرد عالمي ".

قال السناتور تامي داكويرث في بيان صدر بعد خطاب حالة الاتحاد الليلة الماضية"بدلًا من تعزيز أمننا القومي ، شجعت قرارات ترامب المتهورة في الأشهر الأخيرة خصومنا في سوريا وأسفرت عن تشخيص أكثر من 60 من الجنود الأمريكيين بإصابات دماغية مؤلمة بينما لم يفعل شيئًا لتقييد قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من حزب الله اللبناني على القصف الأمريكي في العراق

ترشيحاتنا

أول تعليق من صن داونز بشأن سخرية حارسه من الأهلي والزمالك

بملابس جريئة.. روبى تثير الجدل أمام الأهرامات والجمهور: أحلى فرعون

الرائحة الكريهة كشفت الحادث.. الغاز يقتل عروسين في شبرا الخيمة

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه صن داونز.. والزمالك يصطدم بالترجي

فضيحة جديدة للجيش التركى فى ليبيا.. تفاصيل

جماهير الزمالك تستفز الأهلي عقب مواجهة صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

بفستان مثير.. شاهد إطلالة مطلَّقة ماجد المصرى مع ابنيهما