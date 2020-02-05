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برلمان

"الحرية" يطلق حملة "الصحة مسئولية" للوقاية من كورونا بالمحافظات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
قال الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري، إنه بالتعاون مع امانة التواصل  المجتمعى برئاسة نرمين ميشيل  سيتم اطلاق حمله توعية  بعنوان " الصحة مسئولية" لكيفية الوقاية من " فيروس كورونا " بجميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الصحة بكل محافظة، بالتنسيق مع أمانات الصحة و امانة التواصل المجتمعى وأمانة المواطنة والعمل الجماهيرى والتدريب والتثقيف.

وأضاف يونس، في بيان صدر له اليوم، أن انطلاق الحملة في يومها الاول لم يكن نقطة نهاية وانما كان بداية للوصول لجميع المحافظات، مشيرا إلى ان الحملة لا تهدف الحماية الوقائية فقط ولكنها تهدف لطمأنة المواطنين وبث المعلومات الصحيحة دون الشائعات والاكاذيب.

وأكد رئيس لجنة الصحة، أن الحملة سيتم تطبيقها في المحافظات بشكل تنظيمي من اجل ان تضم اكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدا ان الدعوة ستكون عامة لجميع المواطنين ولا تقتصر على اعضاء الحزب فقط.
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