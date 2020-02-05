محافظ الفيوم: لا أحد فوق القانون والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين





أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.





وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باستمرار حملات الإزالة الفورية لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالتعاون مع قوات الشرطة، اليوم، من إزالة تعدٍ على مساحة فدان و8 قراريط، عبارة عن بناء سور على كامل المساحة، وبناء مسكن على مساحة 3 قراريط و20 سهما، من الأرض المتعدى عليها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.





وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة في إطار خطة الدولة لمواجهة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا أنه لا أحد فوق القانون، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا فى الحفاظ على مقدرات الوطن، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



