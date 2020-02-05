نورهان عبدالحليم تكتب: أزمة أخلاقية تغزو المجتمع

نعم فقد عانى آباؤنا كثيرًا حتى يُخرِجوا جيلًا قويًا صُلبًا قادرًا على مواجهة التحديات ،ولكن واأسفاه لقد رحل أجدادنا وآباؤنا أصحاب القيم والأخلاق النبيلة وكان

من جِراء الإنفتاح الزائد على الغرب والتقليد الأعمى_لكل ما هو بعيد عن ثقافتنا وأخلاقنا _ أن تكبد مجتمعنا

خسائر عدة كادت أن تُفنى قيمنا ومبادئنا وتنزل بمجتمعنا إلى نفق مظلم من التفاهات والانحدار الأخلاقي.





إلى متى سنبقى فى سباتٍ عميق والأزمة تستفحل من كل جانب كأنها فيروس لعين أقسم أن يدمر هذا المجتمع العريق ؟؟!

ألم يحن الوقت بعد حتى نستيقظ من هذه الغفلة؟

أبناؤنا تائهون بلا هدف يرددون ألفاظًا بذيئة خادشةً للحياء ، إن سمعها إبليس خجِلَ منها.





إن ابتعدت قليلا عن أصحاب الياقات البيضاء ونزلت أرض الواقع المؤلم فإنك سترى العجب العُجاب.. ترى المتسولين وما أكثرهم الآن وللأسف تراهم أشخاصا أقوياء البنية قادرين على العمل ومع ذلك يطلبون المساعدة، أهذه أخلاقنا؟؟





إن اقتربت من الواقع سترى المتحرشين وما أكثرهم ، منذ عدة عقود كانت هناك حرية فى زي المرأة وتحرر أكثر من يومنا هذا ولكن كان هناك أدب وأخلاق ولم يكن الوضع بهذا السوء الذى نشهده الآن.





اقترب من الجامعات ومؤسسات العلم وسترى أجيالا يندى الجبين أسفًا على حالها ، ستسمع ألفاظًا بذيئة وأذواقًا انحدرت أسفل سافلين ، سترى المعلم والأستاذ الجامعى والأب والمسن والكبير يُهانون!!!





فى ظل هذا التقدم التكنولوجى الشديد ألقِ الضوء على مواقع التواصل وما تبثه من أمور يستحيي منها الشيطان..

ألسنا نعيش فى أرض السافلين؟؟





علينا أن نتحدث بشفافية فنحن لا نعيش فى المدينة الفاضلة التى رسمها أفلاطون بخياله ، نحن نعيش فى مجتمع يعانى من كارثة أخلاقية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذى يخشاه العالم الآن.





علينا أن نستيقظ ونبحث عن وسائل حتى نعيد الثقافة والذوق الرفيع والأخلاق التى أصبحنا نفقدها مع تعاقب الزمان.